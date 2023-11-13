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Понеділок, 13 Листопада

Критичний удар: ЗСУ знищили 8 танків супротивника за добу

ЗСУ за добу змогли провести ліквідацію восьми танків російської армії.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України минулої доби змогли провести успішну ліквідацію восьми танків російської армії. Це сталося на Лімано-Куп’янському напрямі конфлікту, повідомляє “Преса України“.

На Лімано-Куп’янському напрямку на протязі попередніх 24 годин українські військовослужбовці ліквідували вісім одиниць ворожих танків. Про це звітували у командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України.

“Окрім цього, Збройні Сили України змогли витримати атаки по позиціях з використанням безпілотних літальних апаратів. Всього було 12 одиниць камікадзе”, – заявили в командуванні.

Також українські військові ліквідували 198 осіб із Збройних Сил Російської Федерації. Напевно, це вдалося зробити під час захисту стратегічних позицій.

На Херсонщині також проводяться повномасштабні контратаки ЗСУ.

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