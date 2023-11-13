Дивні пропозиції: Україна відкинула ідею вступу до НАТО етапами

У президента української держави відповіли на поставлену ідею взяття України до Альянсу НАТО частинами. Офіс президента висловив свою думку щодо цього, повідомляє “Преса України” з посиланням на радника керівника Офісу президента України.

“Як же я обожнюю дивні пропозиції, які надходять від різних сторін на тему врегулювання війни в Україні. Звичайно, це сарказм”, – заявив Михайло Подоляк.

Він стверджує, що пропозиції, що надходять від країн-партнерів, продовжують здаватися йому дивними. Так як вони не думають про наслідки. До таких дивних та недалекоглядних рішень він відніс вступ України до НАТО частинами.

Пропозиція полягає в тому, що українська держава може вступити до північноатлантичного Альянсу всіма територіями, які на даний момент не перебувають під російською окупацією.

Подоляк стверджує, що рішення такого формату в результаті матимуть велику ціну для України.

Подоляк уже повідомляв про майбутні звільнення українських територій.