Україна озброює “Армію дронів”: Сотні нових БПЛА вже на передовій

Сотні одиниць безпілотних літальних апаратів відправили на лінію бойового зіткнення. Це сталося у рамках проекту “Армія дронів”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Михайла Федерова.

Михайло Федеров заявив про те, що Збройні Сили України отримали сотні нових одиниць безпілотників у рамці проекту, що підтримує. Конкретна кількість бойових машин складає 900 БПЛА.

Повідомляється, що серед представлених безпілотників є “Мавікі”, “Вампіри”, а також Avenger. Крім відомих дронів Збройні Сили України отримали як підтримку кілька неопублікованих моделей дронів.

Ймовірно, що моделі приховують для того, щоб зберегти ефект несподіванки проти російських військовослужбовців.

Також українські солдати отримали технології проти дронів РФ.