Антикризові заходи: Україна порушує бюджетне питання у світлі можливої загрози

Верховна рада готується до того, щоб розпочати розгляд проекту про бюджет української держави. Він розглядатиметься наступного 2024 року. Він розглядатиметься у другому читанні, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Ярослава Железняка.

Ярослав Железняк повідомив, що Верховна рада готується до розгляду державного бюджету України. Він насамперед буде орієнтований створення можливих контрзаходів проти агресії Російської Федерації.

У тому числі й у сфері відновлення країни від наслідків атак з боку Збройних сил Російської Федерації. Кабінет міністрів уже подав до другого читання проект державного бюджету на 2024 рік.

США також розглядають бюджетні питання.