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Субота, 11 Листопада

Важливе уточнення: Діти можуть залишати Україну з одним з батьків під час військового стану

Стало відомо, як діти можуть покинути Україну.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Під час воєнного стану в українській державі діти можуть виїжджати за межі країни у супроводі одного з батьків або опікувальної особи. Це можна зробити і за відсутності нотаріального запевнення іншого з батьків, повідомляє “Преса України“.

“На період продовження військового стану діти з України можуть виїхати за участю хоча б одного з батьків. Для цього не потрібно мати запевнення другого. Ця норма продовжує діяти”, – заявив Демченко.

Також він додав, що Кабінет міністрів заявив, що тимчасовий дозвіл на перетин кордону держави можна оформити через додаток “Дія”. Як заявив політик, це полегшення всіх супровідних процесів, так як можна все зробити в межах кімнати будинку.

Активні виїзди відбуваються також на території в Луганській та Донецькій областях.

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