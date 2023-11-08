Харківська область під атакою: ЗС Росії напали на машину поліції з вибухівкою

Озброєні Сили Російської Федерації скинули один із видів вибухівки на автомобільний засіб переміщення поліції Харківської області. На момент атаки з боку російської армії правоохоронці їхали на затримку колаборантів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Сергія Болвінова.

Під російську атаку потрапила машина слідчо-оперативної групи із представниками правоохоронної структури всередині. Ця подія сталася у Куп’янському районі.

Зазначається, що під час нападу правоохоронні органи їхали на виклик із затримки колаборантів. Можливо, це було пасткою Збройних сил Російської Федерації. Викликали правоохоронців та скинули на них гранату під час транспортування на місце виклику.

Також ЗС РФ використовують БПЛА для розвідки.