Україна готується до зими за допомогою країн-партнерів: експеримент із забезпечення теплом

Український Кабінет міністрів повідомив про те, що українська держава отримуватиме нову підтримку від країн-партнерів. Вона буде належати до проекту експериментального характеру щодо забезпечення населення дровами, повідомляє “Преса України” з посиланням на виступ українського прем’єра.

Денис Шмигаль виступив на засіданні Кабінету Міністрів України, де анонсував нову допомогу для української держави.

“Коли почнеться зима, а потім і опалювальний сезон, знову стане актуальним питання підтримки держави. Підтримка, яку вимагатимуть уразливі верстви населення України”, – заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що субсидії вже отримують деякі родини. Їх на даний момент 1,3 мільйона і отримують приблизно 760 гривень на сім’ю.

Шмигаль уже говорив про підтримку української економіки.