Актуально
Підписатися
Середа, 8 Листопада

Україна готується до захисту енергопостачання: Зеленський підписав указ №737/2023

Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО щодо енергопостачання.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент української держави Володимир Зеленський ухвалив рішення ухвалене РНБО. Рішення торкається питань щодо посилення стійкості української системи енергопостачання, повідомляє “Преса України” з посиланням на указ №737/2023.

Український президент підтримав ініціативу щодо підвищення оборонної спроможності та стійкості української енергопостачальної системи. Рада національної безпеки та оборони порушила це питання з огляду на майбутню зиму.

“Це питання зараз є вкрай актуальним, тому що ми пам’ятаємо дії Збройних Сил Російської Федерації минулого року. Українське енергопостачання має бути повністю захищене від нападок з боку агресора”, – заявили в РНБО.

Володимир Зеленський погодився із твердженням про необхідність захисту енергетичної системи.

Зеленський вже скликав РНБО щодо внутрішніх питань України.

Post Views: 20

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.