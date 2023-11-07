Україна готується до захисту енергопостачання: Зеленський підписав указ №737/2023

Чинний президент української держави Володимир Зеленський ухвалив рішення ухвалене РНБО. Рішення торкається питань щодо посилення стійкості української системи енергопостачання, повідомляє “Преса України” з посиланням на указ №737/2023.

Український президент підтримав ініціативу щодо підвищення оборонної спроможності та стійкості української енергопостачальної системи. Рада національної безпеки та оборони порушила це питання з огляду на майбутню зиму.

“Це питання зараз є вкрай актуальним, тому що ми пам’ятаємо дії Збройних Сил Російської Федерації минулого року. Українське енергопостачання має бути повністю захищене від нападок з боку агресора”, – заявили в РНБО.

Володимир Зеленський погодився із твердженням про необхідність захисту енергетичної системи.

Зеленський вже скликав РНБО щодо внутрішніх питань України.