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Середа, 8 Листопада

Солідарність у спорті: “Шахтар” та “Авіспа Фукуoка” проведуть благодійний матч для допомоги Україні

"Шахтар" та "Авіспа Фукуoка" готуються до благодійного матчу.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Донецька футбольна команда “Шахтар” має намір грати проти володарів Кубка японської ліги “Авіспа Фукуока”. Цей матч буде благодійним, адресованим українським біженцям, повідомляє “Преса України” з посиланням на офіційний сайт клубу.

Японська футбольна команда планує влаштувати благодійний матч проти донецького “Шахтаря” на честь українських біженців. Гра запланована на 18 грудня. Наразі проводяться попередні збори на місця для глядачів.

Час початку гри встановлений опівдні за київським часом. Окремі місця для глядачів зафіксовано для біженців із України. Кошти, які організатори отримають за підсумками, будуть спрямовані на відновлення країни після війни проти Російської Федерації.

Шахтар також планує гру проти “Барселони“.

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