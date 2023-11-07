Шахтар проти Барселони: Очікується захоплюючий матч Ліги Чемпіонів

Донецька команда “Шахтар” проведе гру у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Їхніми суперниками стане іспанська команда “Барселона”. Гра проводитиметься у Німеччині, повідомляє “Преса України“.

Українська команда відбулася у четвертому турі Ліги Чемпіонів 2023/2024. Їхніми суперниками була обрана команда “Барселона”. Матч відбудеться 7 листопада о 19:45 за київським часом.

Як заявляють гравці обох команд, гра має бути цікавою. У цифровому мовленні матч не транслюватиметься на Т2. На даний момент не повідомляється причина відмови від транслювання на цій платформі.

Українські вболівальники зможуть дивитись матч на MEGOGO. Цей сервіс є офіційним транслятором турніру. На ньому будуть проводити трансляції цього та наступних матчів.

Донецька команда раніше змагалася з “Антверпеном”.