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Вівторок, 7 Листопада

Шахтар проти Барселони: Очікується захоплюючий матч Ліги Чемпіонів

"Шахтар" проведе гру у четвертому турі проти "Барселони".
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Донецька команда “Шахтар” проведе гру у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Їхніми суперниками стане іспанська команда “Барселона”. Гра проводитиметься у Німеччині, повідомляє “Преса України“.

Українська команда відбулася у четвертому турі Ліги Чемпіонів 2023/2024. Їхніми суперниками була обрана команда “Барселона”. Матч відбудеться 7 листопада о 19:45 за київським часом.

Як заявляють гравці обох команд, гра має бути цікавою. У цифровому мовленні матч не транслюватиметься на Т2. На даний момент не повідомляється причина відмови від транслювання на цій платформі.

Українські вболівальники зможуть дивитись матч на MEGOGO. Цей сервіс є офіційним транслятором турніру. На ньому будуть проводити трансляції цього та наступних матчів.

Донецька команда раніше змагалася з “Антверпеном”.

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