Актуально
Підписатися
Середа, 8 Листопада

Ціни на природний газ в Україні: 15 196 гривень за тисячу кубометрів у жовтні

Мінекономіки озвучили ціни в Україні на газ.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Міністерство економіки української держави вже опублікувало фактичну ціну на реалізацію газу на території української держави. Ця ціна становить 15 196 гривень за 1 тисячу кубометрів природного газу, повідомляє “Преса України” з посиланням на дані міністерства.

Українське міністерство економіки оприлюднило інформацію про те, скільки українські громадяни витратили коштів на те, щоб реалізувати природний газ за жовтень 2023 року. Ця сума становила 15 196 гривень за 1 тисячу кубометрів газу. Ця сума не враховує ПДВ. У попередньому місяці сума була меншою. Сьогоднішня ціна перевищує попередню на 2,3%.

За останній рік ціна на продаж опустилася в 2,5 рази. Тим не менш, на даний момент він дорожчає чотири місяці поспіль.

Мінекономіки вже прогнозували курс долара.

Post Views: 27

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.