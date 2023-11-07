Ціни на природний газ в Україні: 15 196 гривень за тисячу кубометрів у жовтні

Міністерство економіки української держави вже опублікувало фактичну ціну на реалізацію газу на території української держави. Ця ціна становить 15 196 гривень за 1 тисячу кубометрів природного газу, повідомляє “Преса України” з посиланням на дані міністерства.

Українське міністерство економіки оприлюднило інформацію про те, скільки українські громадяни витратили коштів на те, щоб реалізувати природний газ за жовтень 2023 року. Ця сума становила 15 196 гривень за 1 тисячу кубометрів газу. Ця сума не враховує ПДВ. У попередньому місяці сума була меншою. Сьогоднішня ціна перевищує попередню на 2,3%.

За останній рік ціна на продаж опустилася в 2,5 рази. Тим не менш, на даний момент він дорожчає чотири місяці поспіль.

Мінекономіки вже прогнозували курс долара.