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Понеділок, 6 Листопада

ХАМАС підставляє поранених бойовиків: Процедуру виїзду припинено

Евакуацію громадян Ізраїлю призупинено через ХАМАС.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Процедура вивезення громадян різних світових держав із території Сектору Газа наразі поставлена на паузу. Це рішення ухвалене на тлі того, що ХАМАС намагається включити своїх поранених бойовиків до списків виїзних осіб до Єгипту через “Рафах”, повідомляє “Преса України” з посиланням на The New York Times.

Видавництво The New York Times повідомило, що ХАМАС хоче скористатися можливістю вивезення поранених бійців. Для цього вони маскують своїх бойовиків, які вимагають госпіталізації під людей із подвійним громадянством.

Адміністрація США повідомила, що дані дії ХАМАСу тривали практично постійно. Із самого початку конфлікту з Ізраїлем, тож на даний момент можливість вивезення людей припинено.

Польща направила для евакуації ізраїльтян літак.

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