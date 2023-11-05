Серія таємничих вибухів: Жителі Ростова-на-Дону б’ють на сполох

Мешканці на території Ростова на Дону почули серію вибухів. Місцеві жителі поскаржилися про це у соціальних мережах, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegram ASTRA.

Телеграм канали Російської Федерації почали публікувати інформацію про серію вибухів на території Ростова-на-Дону. Один із вибухів вдалося зафіксувати на відеокамеру. Матеріал опублікували у мережу.

Офіційні засоби масової інформації на даний момент не планують уточнювати наслідки вибуху, а також освячувати те, через що він стався. Це саме стосується інших вибухів.

До цього губернатор Ростовської області говорив, що це “робота протиповітряної оборони” з безпілотних літальних апаратів Збройних Сил України.

У Севастополі також почули потужний вибух.