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Понеділок, 6 Листопада

Серія таємничих вибухів: Жителі Ростова-на-Дону б’ють на сполох

Мешканці на території Ростова на Дону почули серію вибухів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Мешканці на території Ростова на Дону почули серію вибухів. Місцеві жителі поскаржилися про це у соціальних мережах, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegram ASTRA.

Телеграм канали Російської Федерації почали публікувати інформацію про серію вибухів на території Ростова-на-Дону. Один із вибухів вдалося зафіксувати на відеокамеру. Матеріал опублікували у мережу.

Офіційні засоби масової інформації на даний момент не планують уточнювати наслідки вибуху, а також освячувати те, через що він стався. Це саме стосується інших вибухів.

До цього губернатор Ростовської області говорив, що це “робота протиповітряної оборони” з безпілотних літальних апаратів Збройних Сил України.

У Севастополі також почули потужний вибух.

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