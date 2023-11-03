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Неділя, 5 Листопада

Соціальна напруга зростає: криза на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях зростає рівень безробіття.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

На тимчасово окупованих територіях України наразі набирає обертів бідність, а також соціально-економічна криза, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного спротиву повідомив про зростання безробіття на тимчасово окупованих територіях. Він каже, що це може бути викликано малою компетентністю місцевих “адміністрацій”, яких призначили силовики Російської Федерації.

“У регіоні ми продовжуємо спостерігати соціальну напругу. Зараз ми фокусуємося на тому, що зменшується кількість жителів. Особливо це стосується маленьких містечок, а також сіл”, – заявили в ЦНС.

Заявляється, що “адміністрації” не допомагають жителям, а лише провокують проблеми.

Також на тимчасово окупованих територіях відбуваються вибухи.

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