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Неділя, 5 Листопада

Зерно та безпека: Україна та Туреччина обговорили важливі питання у Берліні

Український міністр закордонних справ провів зустріч із колегою з Туреччини.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Український міністр закордонних справ провів зустріч із колегою з Туреччини. Окремо міністри обговорили актуальну ситуацію з безпекою Чорноморського регіону щодо зерна, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

“Під час мого перебування в Берліні я зустрівся зі своїм колегою з Туреччини. Ми провели обговорення на тему безпеки експорту зерна. Зерна, яке експортується з української держави в Чорноморському регіоні”, – заявив Дмитро Кулеба.

Також між міністрами обговорювалася тема актуальної ситуації на Близькому Сході. Глава дипломатії німецької держави висунув ініціативу для проведення зустрічі, на яку раніше було запрошено міністрів країн ЄС, кандидатів, а також української держави.

Кулеба вже обговорював захист із Ентоні Блінкеном.

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