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Четвер, 2 Листопада

Військовий стан: Україна посилює правила експорту аграрної продукції

Кабінет міністрів повідомив про ухвалення рішення щодо нових правил для аграрного експорту.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Український кабінет міністрів повідомив, що ухвалив рішення про нові правила для аграрного експорту. Це стосується продукції, яка вивозитиметься в умовах воєнного стану, повідомляє “Преса України” з посиланням на Мінагрополітики.

Міністерство аграрної політики заявило про те, що на даний момент активно експериментальна постанова №1132.

Правила, які встановив кабінет міністрів, повинні будуть виключати можливість використання надміри, а також порушення українського законодавства. Також воно покликане для захисту прав підприємців аграрного сектору.

Для цього вже створено список суб’єктів, які пройшли процедуру верифікації та виступають у ролі експортерів товарів. Товар, який вони експортують це зокрема зернова, олійна продукція, а також продукція, що переробляється.

Також кабінет міністрів ліцензував вивіз антрациту.

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