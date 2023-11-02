Військовий стан: Україна посилює правила експорту аграрної продукції

Український кабінет міністрів повідомив, що ухвалив рішення про нові правила для аграрного експорту. Це стосується продукції, яка вивозитиметься в умовах воєнного стану, повідомляє “Преса України” з посиланням на Мінагрополітики.

Міністерство аграрної політики заявило про те, що на даний момент активно експериментальна постанова №1132.

Правила, які встановив кабінет міністрів, повинні будуть виключати можливість використання надміри, а також порушення українського законодавства. Також воно покликане для захисту прав підприємців аграрного сектору.

Для цього вже створено список суб’єктів, які пройшли процедуру верифікації та виступають у ролі експортерів товарів. Товар, який вони експортують це зокрема зернова, олійна продукція, а також продукція, що переробляється.

Також кабінет міністрів ліцензував вивіз антрациту.