Українська гривня зміцнюється: долар сягає мінімуму за 15 місяців

Курс американської валюти згідно з офіційними джерелами знову опустився. Він досяг позначки нового мінімуму, якого було досягнуто за останні 15 місяців. Національний банк уже зробив прогнози на курс на завтра, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України повідомив, що рівень американської валюти в Україні досягне 36,26 гривень за долар.

Це стало для американської валюти новим мінімумом, що вона досягла з липня 2022 року.

Ймовірно, така тенденція падіння валюти Сполучених Штатів Америки обумовлена активними витратами коштів. На підтримку української держави у війні проти Російської Федерації, підтримці біженців, а також допомоги іншим світовим державам.

Раніше повідомлялося, що долар не падає нижче 29.