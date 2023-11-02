Секретна технологія захисту: Україна готова до боротьби з російськими дронами

Українська держава проводить оновлення технологічної складової радіоелектронної боротьби. Для цього підключилася програма, створена урядом Brave1, повідомляє “Преса України” з посиланням на міністра цифрової трансформації.

Михайло Федеров повідомив про те, що українська держава продовжує покращувати свій захист у радіоелектронній сфері. Він розповів про новітню технологію Piranha AVD 360. Вона, за його словами, повинна буде захищати українське небо від російських безпілотних літальних апаратів.

“Цей комплекс створений для того, щоб створити навколо зони дії куполоподібну зону, яка не дозволить російським дронам отримувати команди, або відправляти та отримувати дані. Тобто, це захист як від нападу, так і від розвідки”, – заявив Федеров.

Федєрів уже попереджав про загрозу дронів.