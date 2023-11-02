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Неділя, 5 Листопада

Блінкен налаштований рішуче: держсекретар США готує серію переговорів із колегами

Державний секретар США повідомив про свої плани щодо подальших переговорів.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Державний секретар Сполучених Штатів Америки повідомив про свої плани подальших переговорів. Він планує обговорити заходи реагування на повномасштабне вторгнення в Україну з лідером Південної Кореї, повідомляє “Преса України” з посиланням на Yonhap News Agency.

Видавництво Yonhap News Agency взяло інтерв’ю у Ентоні Блінкена щодо його подальших політичних планів. Держсекретар відповів, що хоче зустрітися з лідером Південної Кореї.

“Я збираюся провести зустріч з Юн Сок Йолем. Хочу обговорити з ним повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. І обговорити подальше реагування на це. Також хочу зустрітися з МЗС Пак Джином, і радником з національної безпеки Чо То Еном.”, – заявив Блінкен.

Блінкен також обговорював актуальну ситуацію в Ізраїлі.

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