Ізраїльтяни на Північному Кавказі: Прем’єр просить евакуацію після події

Ізраїльський прем’єр-міністр звернувся до громадян держави. Він хоче, щоб ізраїльтяни залишили Північний Кавказ після того, як сталася пригода в аеропорту Махачкали, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук.

“Зважаючи на те, що відбувалося вночі попередньої доби, дивлячись на можливі перспективи для наших громадян, на масові акції проти нашого народу, я закликаю громадян Ізраїлю на території Північного Кавказу. Будь ласка, покиньте цю територію якнайшвидше.” – заявив ізраїльський прем’єр, звертаючись до громадян своєї країни.

Також він озвучив і інші території, з яких варто піти ізраїльтянам. Чечня, Інгушетія, Адигея, Дагестан, Калмикія, Північна Осетія та інші.

Крім заклику до відходу з названих територій їх позначили як небажані для відвідування.

Ізраїль також хоче вивести своїх громадян з України.