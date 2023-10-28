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Субота, 28 Жовтня

Ізраїль піднімає ставки: Генштаб ЦАХАЛ готовий до рішучої операції

Ізраїль готується до масштабної наземної операції проти ХАМАС.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Голова Генерального штабу військового формування ЦАХАЛ Герці Халеві повідомив, що повернення заручників з полону є невід’ємною частиною перемоги над ХАМАСом. Ізраїльська держава має провести великі масштаби операцію наземного типу в Секторі Газа, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Times of Israel.

“З початку військового конфлікту вже минуло три тижні. У будь-якої війни, у тому числі і цієї є свої етапи. Сьогодні ми зробили крок до нового. Наразі наші війська проводять наземні операції в Секторі Газа. Але сьогоднішніх масштабів недостатньо для перемоги. Насамперед. всього нам потрібно повернути заручників на батьківщину, а для цього потрібно провести значно більшу операцію.”, – заявив Герці Халеві.

Також він уточнив, що для цього ізраїльській армії потрібно мобілізувати наземні війська.

ХАМАС вже виступав за перемир’я з Ізраїлем.

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