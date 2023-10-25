Україна активно працює над зміцненням своєї оборони: домовленості про постачання F-16

Український міністр оборони провів обговорення із датським міноборони Троельсом Лундоом Поульсененом. Вони обговорювали процес збільшення темпів постачання українським озброєним формуванням F-16, повідомляє “Преса України” із посиланням на Фейсбук міністра оборони України.

Рустем Умеров поговорив із датським колегою з приводу прискорення постачання винищувачів американського зразка на територію України. Насамперед для захисту українського неба на тлі загрози з боку Збройних Сил Російської Федерації.

“Дякую своєму колегу за те, що провів зі мною плідні та конструктивні переговори. Ключовим питанням стали американські винищувачі та прискорення їх поставок”, – заявив Рустем Умеров.

Також він уточнив, що переговори проходили в українській столиці.

Також Умеров обговорював спільні плани з колегою зі США.