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П’ятниця, 27 Жовтня

Суворий вирок: Десять зрадників засуджено до 15 років позбавлення волі

СБУ знайшла та затримала нових зрадників держави.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Служба безпеки України знайшла та затримала нових зрадників держави. Вони заявляють, що ще десять осіб, які зрадили Україну, засуджені до позбавлення волі, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу СБУ.

Служба безпеки України продовжує пошук українців, які зрадили українську державу, вставши на бік Російської Федерації. Ще десять осіб затримано. Вони воювали проти українських збройних сил.

За заявою прес-служби СБУ, їхній вирок становитиме 15 років позбавлення волі. Це покарання обрано через те, що під час початку військових дій вони добровільно приєдналися до Збройних Сил Російської Федерації. Також вони брали участь в окупації Волновахи, а також Маріуполя.

СБУ також затримали російського агента в Краматорську.

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