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П’ятниця, 27 Жовтня

Російська загроза у небі: активізація авіації ЗС РФ над Чорним морем

Наталія Гуменюк повідомила про те, що тактичну авіацію ЗС РФ помітили над Чорним морем.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Наталія Гуменюк повідомила про те, що тактичну авіацію Збройних Сил Російської Федерації помітили над Чорним морем. Вона впевнена, що це ознака активізації російської армії, повідомляє “Преса України“.

Над акваторією Чорного моря стали засікати більшу активність з боку авіації Збройних Сил Російської Федерації. Наталія Гуменюк вважає, що це показник активізації ЗС РФ.

“За останні кілька днів наші розвідники не помічали підльотів літаків Російської Федерації до водних транспортних шляхів. Тим не менш, явно видно активізацію російських повітряних сил над Чорним морем. Вони вже скинули чотири вибухові пристрої”, – заявила Наталія Гумнеюк.

Також вона додала, що українська держава може убезпечити гуманітарний коридор, який використовується різними країнами.

Також Гуменюк повідомляла про підводний човен ЗС РФ у Чорному морі.

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