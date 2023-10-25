Броньована допомога: Європа готова передати Україні військову техніку з Лівії

Чиновники Європейського парламенту пропонують передати українській державі нову військову техніку, яку раніше конфіскували. До цього техніка належала військовим біля берегів Лівії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

Європейські депутати обговорюють можливість передачі українській державі військових технологій, які вилучили біля берегів Лівії. Йдеться про 146 одиниць броньованої техніки.

Вона була конфіскована протягом 2022 року, коли проходили операції з військово-морської місії ЄС IRINI. Завдяки цій місії вдалося підтвердити виконання ембарго з постачання зброї Лівії, яку наклала Організація Об’єднаних Націй.

Барт Гротуйс закликає всіх європейських політиків до ухвалення рішення про передачу конфіскованого озброєння ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше готувалися передати іранську зброю Україні.