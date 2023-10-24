Анатолій Шкрібляк: Якими соціальними мережами користуються відвідувачі торгових центрів

Цільова аудиторія ТРЦ залишається стабільною, хоча її поведінка коригується обставинами. Це підтверджується даними Індексу Самопочуття Ритейлу (RWBI), розробленого Українською Радою Торгових Центрів та компанією Budhouse Group.

Вік відвідувачів торгових центрів змінився. Збільшилася частка молодих людей віком до 24 років, в той час як кількість відвідувачів віком від 30 до 50 років скоротилася.

«Цікаво, що попри війну, відвідувачі ТРЦ знаходять час для користування соціальними мережами. Спостерігається значне зростання користувачів YouTube, Telegram та Tik-Tok. Особливо помітне зростання реєстрацій спостерігається в мережі Tik-Tok, де кількість користувачів збільшилася вдвічі, – розповідає Анатолій Шкрібляк, президент Budhouse Group. – Ця тенденція, ймовірно, пов’язана зі змінами в віковій структурі відвідувачів торгових центрів. Тепер близько 30-40% відвідувачів мають аккаунти в Tik-Tok, що суттєво відрізняється від періоду до війни, коли ця частка становила приблизно 20%».