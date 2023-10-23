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П’ятниця, 27 Жовтня

Розслідування фінансових партнерів ХАМАС: Швейцарія на сліді

Судові органи Швеції продовжують розслідувати можливі фінансові опори ХАМАСу.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Органи судових розглядів швейцарської держави продовжують розслідувати можливі фінансові опори ХАМАСу. Насамперед розслідування ведеться на території Швейцарії, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Time of Israel.

The Time of Israel опублікували інформацію про те, що Швейцарія продовжує вести розслідування, щоб з’ясувати, які є фінансові партнери в організації ХАМАС. Розслідування ведеться на території Швейцарії, щоб дізнатися про місцевих партнерів ХАМАС.

На даний момент фахівці очікують, що ці процеси будуть займати багато зусиль у всієї держави. Так як Швейцарія не вводила жодних санкційних обмежень на дії організації ХАМАС. Однак із кожним вибухом в Ізраїлі швейцарська держава все частіше отримує заклики до накладення обмежень.

Проти ХАМАС фінансово виступили США.

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