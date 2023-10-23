Наступ на Авдіївку: Росія зазнає важких втрат

Втрати серед Збройних Сил Російської Федерації у боротьбі проти українських військовослужбовців збільшились. Російська армія почала втрачати на 90% більше бойовиків, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter Міністерства оборони Британії.

Британське міноборони повідомило про підвищення втрат серед російської армії.

“Актуальні втрати серед Збройних Сил Російської Федерації продовжують зростати. Наступ на Авдіївку призвело до армії РФ до того, що вони втратили ще більше людей. Їх число на 90% більше, ніж зафіксувало українське міністерство оборони”, – заявили в твіттері Міноборони Британії.

Також додають, що розвідувальні загони британської армії, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, значно підвищили ефективність у вербуванні найманців.

Втрати ЗС РФ підвищувалися ще під час активності “Вагнерівців”.