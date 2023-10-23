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П’ятниця, 27 Жовтня

Фонд Мкртчана підтримує ЗСУ: 5 дронів та 80 БПЛА передані українській армії

Благодійний фонд, заснований Едуардом Мкртчаном, передав ЗСУ нові БПЛА.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Фонд благодійної діяльності, заснований Едуардом Мкртчаном, здійснив нове придбання. Він закупив та передав Збройним Силам України 5 великих дрона розвідувального типу “ВАЛК-1”, а також 80 одиниць дронів-камікадзе, повідомляє “Преса України“.

“Температура в українській державі продовжує поступово падати. Тому в українських захисників продовжує зростати потреба в безпілотних літальних апаратах, а також у засобах обігріву. Крім того, наш фонд зібрав кошти на те, щоб придбати українським військовим необхідну провізію”, – заявили у благодійному фонді. .

Крім цього благодійний фонд здійснив передачу ЗСУ 80 FPV дронів разом із сумками для зберігання та транспортування бойової техніки.

Завдяки БПЛА українська армія збила російський танк.

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