ЗС РФ знову атакує на двох фронтах: Авдіївське та Куп’янське напрямки під ударом

Збройні Сили Російської Федерації знову почали наступ на Авдіївському напрямі конфлікту. Крім цього, вони так само активно почали просуватися на Куп’янському напрямку, повідомляє “Преса України“.

Збройні Сили України знову перейшли до оборонної фази проти настання російських військовослужбовців на двох напрямках. Це відбувається на Авдіївському та Куп’янському напрямах.

Збройні Сили Російської Федерації знову перехопили ініціативу і почали наступати. Вони не дозволяють українським солдатам взяти Авдіївку в оточення для її повного звільнення.

Проте українська армія показує успіхи на цих напрямках. В Авдіївці вже знищено 50 танків, а також 100 одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, що в Авдіївці вже оголошено надзвичайну ситуацію.