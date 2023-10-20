Російська авіація завдала удару по Бериславу: Один громадянський загинув

Збройні Сили Російської Федерації завдали нової атаки по Херсонській області. Вранці 20 жовтня 2023 року по Бериславу було завдано авіаційного удару, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм міністра внутрішніх справ України.

“Приблизно годину тому російська армія атакувала Берислав з використанням авіації. Авіаудар, за попередніми даними, забрав життя одного українського громадянина.”, – написав у своєму телеграмі Ігор Клименко.

Наразі українська служба надзвичайних ситуацій досліджує наслідки авіаудару. У цьому їм допомагає українська поліція.

Так само цієї ж ночі під обстріл потрапив увесь Херсон. Проти нього використовувалися системи артилерійського вогню. Результат обстрілу – це пошкоджений приватний будинок, без потерпілих.

Нагадаємо, що Херсон і раніше піддавався атакам ЗС РФ.