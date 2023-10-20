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П’ятниця, 20 Жовтня

Активні переміщення: ЗС РФ коригують своє розташування у Донецьку та Луганську

ЗС РФ почали переміщати свої війська з Донецька та Луганська на Куп'янський напрямок.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Представники російської армії переміщують свої військові транспортні засоби, а також особовий склад із тимчасово окупованих територій. Насамперед це стосується Донецька та Луганська, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм кримського партизанського руху “АТЕШ”.

Збройні Сили Російської Федерації змінюють розташування військової техніки та особового складу. Вони перекидають частину з Луганська та Донецька на Куп’янський напрямок, ймовірно, щоб отримати чисельну перевагу над українськими військовослужбовцями.

“Наші агенти систематично спостерігають за тим, як окупаційні війська діють у Луганську. Ми відзначаємо, що вони активно переміщують свою техніку та особовий склад у бік Куп’янського напряму”, – заявили в “АТЕШ”.

Крім цього, Наталія Гуменюк попередила про спроби тиску ЗС РФ.

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