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Середа, 18 Жовтня

Помилкові повідомлення про збиті ракети: РФ публікує звіт про подію у Криму

Російське міноборони повідомило про "збиття ракет над Кримом".
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Міністерство оборони Російської Федерації подало звіт про те, що “були збиті ракети” над територією тимчасово окупованого півострова Крим, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм відомства країни-агресора.

Російське міністерство оборони опублікувало хибну інформацію про “збиття” ракет над Кримом, який наразі перебуває під окупацією. Російські ЗМІ повідомляють, що “збиті ракети” належать бойовій моделі зенітного призначення С-200.

Також російські відомства додають, що уламки ракет “впали в місцевості, де не знаходилося нікого. Безлюдної території”.

“Жертв і руйнувань не знайдено. Уламки ракет нікого і нічого не зачепили”, – заявили в міністерстві оборони Російської Федерації.

Раніше міноборони РФ публікувало інформацію про кримську наступальну операцію.

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