Бойко: Інвестори самі знайдуть Україну, якщо буде створено сприятливі умови

Вирішення питань у заборгованості в енергетичній сфері може стати допомогою у залученні інвесторів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Юрія Бойка.

“Інвестори не повинні бути на даний момент залучені. Скажу більше, навіть одну частину від усіх інвесторів шукати зараз не треба. Достатньо лише створювати умови для того, щоб вони самі нас шукали”, – заявив Юрій Бойко.

Також політик підкреслив, що борги в енергетичній сфері генеруються з кількох певних причин. Насамперед політик окреслив економічну незбалансованість усіх тарифів усередині української енергетики. Другий він назвав споживачів, які не сплачують борги за електричну енергію, яку споживають.

До того ж він додав, що певна кількість компаній дозволяє собі відмовлятися від виконання покладених обов’язків.

В Україні за борги відключатимуть квартири та будинки.