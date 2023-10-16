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Понеділок, 16 Жовтня

Російські кораблі бояться ударів: дислокація флоту змінюється у Чорному морі

Російська Федерація активно проводить передислокацію у Чорному морі.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Ґрунтуючись на успішних ударах на море, Російська Федерація розпочала процедуру зміни місця дислокації кораблів біля Новоросійська. Проте для російських кораблів ризик обстрілів залишається, повідомляє “Преса України“.

Наталія Гуменюк повідомила про те, що Російська Федерація почала остерігатися атак з боку української армії по їхнім кораблям. Тому кораблі поблизу Новоросійська отримали наказ про передислокацію. На даний момент у Чорному морі корабельне угруповання налічує приблизно 12 кораблів.

“Серед цього угруповання є ракетоносій. Він відноситься до транспорту підводного типу, і його боєзапас може становити до 4 “Калібрів””, – заявила Наталія Гуменюк, пояснюючи актуальну ситуацію в морі.

Також вона зазначила, що українська армія продовжує активно використовувати морські дрони.

П’ять бойових кораблів РФ уже вийшли до Чорного моря.

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