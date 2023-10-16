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Понеділок, 16 Жовтня

Нові успіхи ЗСУ: 644 російські військові ліквідовані на Таврійському напрямку

ЗСУ завершили ще 1607 бойових завдань на Таврійському напрямку.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України завершили ще 1607 бойових завдань на Таврійському напрямку конфлікту. Українські військовослужбовці ліквідували приблизно 644 представники ЗС РФ, а також 6 солдатів Росії потрапили в полон, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук об’єднаного центру Сил оборони Таврійського спрямування.

Повідомляється про нові бойові успіхи української армії на Таврійському напрямі. Минулої доби Збройні Сили України змогли ліквідувати 644 росіянина і 6 взяти в полон. У той же час російські війська атакували Україну з використанням авіації 28 разів, завдали 3 ракетних ударів. Також повідомляється про 898 обстрілів з використання артилерії.

Кількість бойових зіткнень між арміями числиться як 34.

Українські збройні сили раніше збили танк РФ за допомогою дрону.

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