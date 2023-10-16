Актуально
Підписатися
Понеділок, 16 Жовтня

Історичний скарб: У Норвегії виявлено стародавній храм та золоті монети

Археологи знайшли у Вінгромі останки язичницького храму.
Багровий Ілля  Оновлено: Культура Коментарів немає1 хвилина читання

Під час проведення будівельних робіт у селищі Вінгром виявили останки історичної пам’ятки. Будівельники знайшли стародавній язичницький храм, який містив у собі скарби, повідомляє “Преса України“.

Стародавній язичницький храм із золотими скарбами знайдено у селищі Вінгром у Норвегії. Археологи провели дослідження останків історичної пам’ятки і дійшли висновку, що предмети в храмі належать династії Меровінгів. Ця династія існувала в період від V століття до середини VIII століття.

Деякі скарби вдалося знайти в ямах, зроблених під опорні балки, які підтримували храм. Інші скарби знаходилися на місці колишніх стін.

Археологи на даний момент нарахували 35 золотих об’єктів загалом. Уточнюється, що ці предмети це монети квадратної форми.

Турецькі археологи вже знаходили 400 гробниць.

Post Views: 26

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.