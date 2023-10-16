Історичний скарб: У Норвегії виявлено стародавній храм та золоті монети

Під час проведення будівельних робіт у селищі Вінгром виявили останки історичної пам’ятки. Будівельники знайшли стародавній язичницький храм, який містив у собі скарби, повідомляє “Преса України“.

Стародавній язичницький храм із золотими скарбами знайдено у селищі Вінгром у Норвегії. Археологи провели дослідження останків історичної пам’ятки і дійшли висновку, що предмети в храмі належать династії Меровінгів. Ця династія існувала в період від V століття до середини VIII століття.

Деякі скарби вдалося знайти в ямах, зроблених під опорні балки, які підтримували храм. Інші скарби знаходилися на місці колишніх стін.

Археологи на даний момент нарахували 35 золотих об’єктів загалом. Уточнюється, що ці предмети це монети квадратної форми.

Турецькі археологи вже знаходили 400 гробниць.