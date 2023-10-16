Долар в Україні: продаж знизився вдвічі після зміни обмінного курсу

Національний банк України повідомив про те, що після того, як було введено режим гнучкості обмінного курсу, продажі зазнали 575 мільйонів доларів. Цей показник удвічі менший, ніж за перший тиждень жовтня, повідомляє “Преса України” з посиланням на НБУ.

Національний банк України повідомив про зниження продажу долара щодо попереднього тижня. Загальний обсяг продажів американської валюти становив половину від продажів, які були раніше.

Також Нацбанк повідомляє про те, що з початку року українська держава продала понад 21 мільярд доларів США.

На даний момент курс долара впав на 25 копійок, що дорівнює 36,36-36,37 гривень за один долар. Українська гривня продовжує утримувати свою позицію на світовому фінансовому ринку. Коливання у валюті мінімальні.

НБУ вже зменшив обсяг інтервенцій.