Донецька операція: ЗСУ збили російський танк із використанням дрону

Сили спеціальних операцій української армії ліквідували важку військову техніку бійців РФ. Танк Збройних Сил Російської Федерації успішно знищено у Донецькій області, повідомляє “Преса України“.

Сили спеціальних операцій повідомили про успіх на лінії бойового зіткнення із російською армією. СЗГ завдяки безпілотному літальному апарату змогли ліквідувати один із російських танків.

Військові сили опублікували у мережу відеоматеріали, на яких зафіксовано процес виконання бойового завдання. За допомогою БПЛА ССО скинули бойовий снаряд на російський танк, потрапивши точно у відкритий люк важкої військової техніки.

“Для того, щоб воювати, ми використовуємо всі доступні засоби озброєння. І ми вже можемо називатися асами в пілотажі дронів”, – розповіли бійці СЗГ.

Також Збройні Сили Російської Федерації масово дизертують.