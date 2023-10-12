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Неділя, 15 Жовтня

Британська підтримка для Ізраїлю: наглядовий літак та флот східного Середземномор’я

Британія розповіла про пакет допомоги Ізраїлю.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Британська держава повідомила про наміри дати літак наглядового типу, а також дві одиниці кораблів у східне Середземномор’я. Цей жест буде актом підтримки Ізраїлю, повідомляє “Преса України” з посиланням на ВВС.

Видавництво ВВС повідомили про те, що Ріші Сунак розповів про плани Великобританії щодо підтримки Ізраїлю у боротьбі проти терористичної організації ХАМАС. Британія направить до Ізраїлю пакет допомоги, що містить у собі наглядовий літак і два кораблі з Королівського флоту.

Крім масштабної техніки, Британія планує відправити до Ізраїлю та інші засоби спостереження. Гелікоптери, літаки моделі Р8, а також піхотинців у розмірі роти.

Він повідомив про те, що Британська армія чекатиме на надання допомоги Ізраїлю.

Ізраїль планує підтримати так само Америка, як заявив Блінкен.

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