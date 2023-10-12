Атака Росії у Нікополі: жертви серед мирного населення України

Результатом атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації по Нікополю, що знаходиться на території Дніпропетровської області, стали загиблі жителі. Міністерство внутрішніх справ заявило, що загинуло четверо українських громадян, повідомляє “Преса України” з посиланням на Ігоря Клименка.

“Рятувальні служби наразі продовжують активно працювати на атакованих ділянках. Вони розгрібають завали та шукають постраждалих”, – повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України.

За словами Клименка, російська атака по Нікополю забрала життя 4 людей. Це чоловік віком 72 роки, а також три жінки, вік яких становить 69, 67, а також 60 років.

Крім цього, він повідомив про постраждалих. Внаслідок удару постраждало двоє людей.

Раніше ЗС РФ атакували Україну за допомогою 35 “Шахедів”.