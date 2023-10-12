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Неділя, 15 Жовтня

Арешти громадян трьох країн: болгарська поліція про товари подвійного призначення

Болгарські правоохоронці заарештували 12 осіб.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Болгарські правоохоронці заарештували 12 осіб. Їх підозрюють у експорті на незаконних підставах. Експортувалися товари, які мають неординарне призначення до Російської Федерації, повідомляє “Преса України“.

Серед затриманих болгарською поліцією знаходяться представники трьох країн: Болгарії, Російської Федерації, а також республіки Білорусь. Товари, які вони відправляли в Російську Федерацію, могли бути використані для бойових дій Збройними Силами Російської Федерації.

Операцію із затримання підозрюваних було виконано після того, як болгарська РНБО отримала інформацію про підозрілі транспортування товарів подвійного призначення.

Слідство з’ясувало, що експортовані товари не були спрямовані на регулярні війська, а на спецпідрозділи на фронті України, наприклад, “Ахмат” та “Вагнер”.

Раніше правоохоронці затримали підозрілу особу з гранатою.

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