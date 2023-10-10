Жителі Макарова знайшли загрозу: Влада закликає обережність та співпрацю

Громадяни Макарова на Київщині виявили запали до бойових снарядів Збройних Сил Російської Федерації. Знахідка знаходилася у мечі мешканців селища, повідомляє “Преса України” з посиланням на МВС.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що українські жителі Макарова знайшли у себе в печі необхідні для роботи боєприпасів ЗС РФ запали. Кількість запалів, зафіксованих Міністерством внутрішніх справ, це шість. Повідомляється, що поки село Макарів було під тимчасовою окупацією російськими військовослужбовцями, у місцевих житлових будинках жили представники Збройних Сил Російської Федерації.

МВС також нагадало громадянам української держави про те, що не варто підходити до підозрілих предметів і слід відразу повідомити про це пожежну або поліцейську службу.

До цього ЗС РФ намагалася захопити й інші українські регіони.