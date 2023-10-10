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Середа, 11 Жовтня

Польща реагує на кризу: літак для евакуації ізраїльтян відправлено до Ізраїлю

Польща вирішила відправити літак на допомогу ізраїльтянам.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Польська держава ухвалила рішення про відправлення літака для виконання евакуації мирного населення Ізраїлю. Це необхідно на тлі терористичних актів із боку угруповання ХАМАС, повідомляє “Преса України” з посиланням на RMF FM.

Павло Яблонський повідомив, що літак для евакуації мирного населення Ізраїлю вже направлений на допомогу державі. Він уже залишив територію Польщі та прибув до Ізраїлю.

Так само заявляється про те, що щонайменше два літаки транспортного типу вже готові до виконання поставлених завдань. За словами Блащака, у разі необхідності кількість повітряної техніки зростатиме.

“Інформація, яку ми отримуємо на даний момент показує статистику про приблизно 200 туристів з Польщі, які чекають порятунку”, – повідомляє Блащак.

Ізраїль раніше планував повертати своїх громадян із України.

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