Підготовка нового рівня: Україна відправляє пілотів на навчання до Румунії

Пілоти Збройних Сил України увійдуть до “першої хвилі” навчання польотів на американських винищувачах моделі F-16. Тренування відбуватимуться на території румунської держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію з Клаусом Йоханнісом.

“Є рішення, яке має надзвичайно важливий характер. Воно стосується підготовки в Румунії центру для навчання пілотів польотам на винищувачах Сполучених Штатів Америки F-16. Ми вже обговорили все необхідне для облаштування такої підготовки та дійшли згоди про те, що пілоти української держави входитимуть у першу хвилю навчання.”, – написав президент Румунії.

Також Клаус Йоханніс додав, що бажає українським пілотам легкого навчання новим навичкам пілотажу.

Українські військові вже готуються до американських винищувачів.