Обсяг інтервенцій НБУ знижується: Як це впливає на валютний курс

Національний банк України почав знижувати загальний обсяг валютних транзакцій платіжного типу. Вони відбувалися на міжбанківському ринку валюти, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Андрія Пишного.

“Ситуація, яка актуальна на даний момент на міжбанківському ринку проходить процес нормалізації. У другій половині дня українська валюта змогла зміцнити свою позицію. Також інтервенція в український національний банк нижча за середній обсяг у вересні”, – повідомив Андрій Пишний.

Також за заявами Пишного, НБУ обмежили коливання обмінного курсу підбадьорюючи інтервенції, зачепивши при цьому обидві сторони валютного ринку. Це відрізняється від звичайної стратегії Національного банку України, вони закуповують долари у малих масштабах, лише 10 мільйонів.

Нацбанк уже зміцнював гривню до долара.