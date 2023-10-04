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Четвер, 5 Жовтня

Телефонна розмова Зеленського та Алієва: акцент на суверенітеті та енергетиці

Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент української держави провів телефонну розмову з лідером Азербайджану. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв обговорили питання регіональної безпеки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Зеленського.

Володимир Зеленський провів розмову з чинним лідером Азербайджану. Він насамперед подякував співрозмовнику за надану гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, подяка президента стосувалася енергетичної сфери.

“Так само ми підтвердили той факт, що ми дотримуємося принципів суверенітету та територіальної цілісності держав”, – сказано в повідомленні.

Також підкреслюється, що глави країн порушили питання про регіональну безпеку. Також поговорили про виклики, які на даний момент актуальні, та формати взаємодій між країнами.

Нагадаємо, що переговори між Зеленським і Мішель завершилися.

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