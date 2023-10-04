Світові сили об’єднуються: США зібрали союзників для підтримки України

Президент Сполучених Штатів Америки повідомив про те, що нарада про підтримку української держави завершена. Там були присутні різні партнери та союзники США та України, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

“Цього ранку лідер Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден завершив проведення наради з представниками країн-партнерів. Головною метою нарада була координація підтримки української держави з боку різних країн”, – повідомило джерело.

Також відзначається факт проведення наради після того, як американський конгрес ухвалив короткостроковий законопроект про витрати американської держави.

Опубліковано перелік осіб, які були на нараді Байдена.

Це Прем’єр-міністри Канади, Італії, Японії, Великобританії, голова Єврокомісії, генсек НАТО, лідери Польщі та Румунії.

З питань торгівлі до підтримки України приєдналася Німеччина.