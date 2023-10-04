Нові перспективи співробітництва: Україна презентувала свою програму НАТО

Українська держава представляє союзним особам новий вид взаємної сумісності з Альянсом НАТО, повідомляє “Преса України” із посиланням на національний телемарафон.

Україна розпочала засідання Ради між собою та Північноатлантичним Альянсом на рівні уповноважених осіб. Посли перемовляли про перші рішення, ухвалені на протязі Вільнюського саміту. Він проводився влітку 2023 року.

За словами Ольги Стефанішиної, завдяки цій зустрічі планується започаткувати процеси бачення реформаторських напрямів, які будуть розподілені за пріоритетами. Крім цього, українська держава продемонструвала країнам-союзникам нову програму із взаємної сумісності з Північноатлантичним Альянсом.

Вона передбачає блок змін в українській державі в обмін на забезпечення союзників.

Раніше колишній лідер України робив крок до вступу до НАТО.