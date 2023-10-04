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Четвер, 5 Жовтня

Іранська зброя для України: США готові підтримати українську армію

США планують підтримати українську державу, використовуючи для цього Іран.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Сполучені Штати Америки планують підтримати українську державу, використовуючи для цього Іран. Америка планує передати Україні зброю, яку вилучили в Ірану, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Джерело стверджує, що американське центральне командування ухвалило рішення про допомогу Україні за допомогою іранського озброєння.

Наразі немає вичерпної інформації про те, завдяки яким підставам правового спектру США збираються передавати іранське озброєння української армії. Так як ООН вимагає знищення або зберігання зброї, яка була вилучена.

Також підкреслюється, що адміністрація американського лідера розглядає різні варіанти легалізації передачі Збройним Силам України нової партії озброєння.

США також планують зміцнити кібербезпеку України.

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